La Joaqui y un llamativo video como respuesta al descargo de Luck Ra

La Joaqui volvió a quedar en el centro de la polémica luego del nuevo capítulo de su separación de Luck Ra. Poco después de que el cantante cordobés hablara públicamente sobre la relación que mantuvieron y se refiriera a su supuesto romance con Tiago PZK, la artista compartió un video en TikTok que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Aunque no mencionó directamente a su expareja ni explicó el motivo de la publicación, eligió acompañar las imágenes con un fragmento de una canción cuya letra hace referencia a las mentiras y la manipulación.

En el video se escucha una parte de una canción de Kendrick Lamar que dice: “Sé que eres un manipulador experto y también un mentiroso habitual. Pero no digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti”. La elección de esas palabras, publicada poco después de las declaraciones de Luck Ra, fue interpretada como una posible respuesta al músico.

El posteo apareció después de que Luck Ra volviera a hablar sobre su separación de la cantante y sobre los rumores que la vinculan con Tiago PZK. El artista había expresado que le dolía continuar relacionado con esa historia y señaló que su expareja actualmente estaría saliendo con “un ex gran amigo”. También aseguró que jamás había engañado a La Joaqui y que prefería quedarse con los buenos recuerdos de la relación que tuvieron.

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