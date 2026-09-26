Pedro Rosemblat dio detalles de su casamiento con Lali Espósito

El conductor Pedro Rosemblat desmintió durante una entrevista con Mario Pergolini algunos rumores que circulan acerca de cómo será su casamiento con la cantante Lali Espósito y negó que vayan a organizar un festejo masivo.

Rosemblat aseguró que la celebración estará destinada exclusivamente a la familia y amigos más cercanos y bromeó sobre las expectativas de cruzar la política y el espectáculo.

"Hay una fantasía de que va a ser un megaevento en donde de repente van a estar Hugo Moyano y Lady Gaga. Y no, no va a pasar", sostuvo el conductor.

Casamiento

Días atrás, en LAM se difundió la supuesta confirmación del enlace matrimonial entre Lali Espósito y el periodista Pedro Rosemblat. Durante el desarrollo del ciclo, el panelista Pepe Ochoa aseveró contar con la fecha precisa en la que los mediáticos darían el "sí", fijando el acontecimiento para el próximo 30 de octubre.

A pesar de la enorme trascendencia pública que rodea a la artista musical y de la notoriedad de su pareja, en el programa detallaron que los novios planean una celebración de perfil resguardado. Al momento de brindar los datos sobre la supuesta fiesta, Pepe Ochoa afirmó al aire: “Lali Espósito se casa el 30 de octubre con su querido novio Pedro Rosemblat”.

Según la información presentada en el ciclo televisivo, la reunión estaría reservada para los allegados más próximos de ambos. Ahondando en la lista de invitados y la magnitud de la fiesta, el propio panelista agregó: “La ceremonia va a ser muy íntima, me hablaron de 150, 200 personas, muy chiquitita, obviamente para lo que es Lali. Va a ser a todo trapo”.

Minutouno.com