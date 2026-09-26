Jimena Barón y el mensaje a su hijo tras la internación de Daniel Osvaldo

Jimena Barón se mostró profundamente emocionada al hablar del crecimiento de Momo, su hijo de casi 13 años, quien está a punto de terminar la primaria y comenzar una nueva etapa. La cantante compartió una extensa reflexión en sus redes sociales y, entre recuerdos y palabras de orgullo, incluyó una frase que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Mientras se prepara para el cierre de la primaria, el viaje de egresados y la celebración familiar, Momo atraviesa los últimos meses antes de comenzar la secundaria. Para Barón, el momento también implica aceptar que aquel niño que crió durante casi 13 años está cada vez más cerca de independizarse.

La frase de Jimena Barón que despertó sospechas

En medio de la publicación, la cantante hizo una reflexión sobre los cambios de su hijo y la nostalgia que le provoca dejar atrás algunas de las características de su infancia.

“Veo desaparecer los hoyuelitos de tus manos. Me duele. No creo ser egoísta, ni debo, porque soy mamá y ese es mi trabajo, así que esto me lo quedo yo y lo dejo pasar. Me cuento a mi misma que hace casi 13 años y una panza preciosa que estamos juntos, pegados, cag... de risa de acá para allá, haciendo de todo, juntos”, expresó.

Pero fue al referirse a la crianza de Momo cuando apareció la frase que algunos usuarios vincularon con Daniel Osvaldo, el padre del adolescente. Barón destacó el vínculo que construyó con su hijo y aseguró que ambos atravesaron juntos los primeros años.

“Me infla el pecho como nada en mi vida verte volar, seguro, confiado, fachero (como decís vos). Hicimos un gran trabajo hijo. Bastantes solos al principio, sin tener mucha idea la verdad, pero el amor fue más que suficiente”.

La mención a esos primeros años fue interpretada por algunos seguidores como una posible referencia al vínculo que tuvo con Osvaldo y a la manera en que atravesó la maternidad. Sin embargo, Barón no nombró al exfutbolista ni aclaró que la frase estuviera dirigida hacia él.

Más allá de las especulaciones, el eje de su publicación estuvo puesto en el orgullo que siente por Momo y en la dificultad de verla crecer. La cantante reconoció que, aunque le cuesta dejar atrás algunas etapas, entiende que parte de su rol como madre es acompañarlo en ese proceso.

Finalmente, Barón le dedicó un mensaje que resumió el vínculo que mantiene con su hijo y el lugar que quiere ocupar en su vida a medida que crezca.

“Gracias por ser mi primer equipo por siempre. Siempre voy a ser tu pista de aterrizaje, ya te lo dije… ¡Vos volá! Mi primer amor por siempre, mi campeón toda la vida”.

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