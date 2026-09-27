Esteban Lamothe y Débora Nishimoto confirmaron su casamiento

Esteban Lamothe y Débora Nishimoto se conocieron durante las grabaciones de Envidiosa, la serie que él protagonizó junto a Griselda Siciliani. Sin saber hasta dónde podía llegar el vínculo entre ambos, decidieron apostar por el amor. Tras casi dos años de relación, Esteban y Débora tomaron la decisión de dar el siguiente paso en la pareja y anunciaron su compromiso en las redes sociales mediante un posteo lleno de amor.

La noticia no era nueva, ya que el viernes por la noche Pepe Ochoa había contado al aire de LAM (América TV) que la pareja de actores había decidido dar el siguiente paso en su relación. El anuncio comenzó, como suele suceder en el programa, con pistas sueltas sobre la identidad de los protagonistas, aunque sin revelar sus nombres desde el inicio.

“Famoso de los dos, los dos son famosos”, arrancó De Brito al presentar el tema. Ochoa sumó entonces otro dato sobre los protagonistas: “Los dos son artistas. Los queremos. Todo el mundo los quiere”. El conductor coincidió con esa descripción y agregó: “Hacen linda pareja, además”. Desde ese momento, Ochoa fue dando detalles adicionales sobre el vínculo de ambos, aunque todavía sin confirmar los nombres de los involucrados. Precisó que la pareja estaba de novios desde hacía “dos años, ponele” y que no tenían hijos en común.

Luego de algunos días de incertidumbre sobre la identidad de la pareja, Lamothe y Nishimoto confirmaron la noticia a través de un posteo conjunto en sus redes sociales. La publicación incluyó varias fotos de los dos y también un breve video con una escena de Envidiosa, la serie en cuyas grabaciones se conocieron.

Entre las imágenes compartidas, una muestra a la pareja en un abrazo cerrado, mientras se besan de perfil en un ambiente oscuro y ambos están vestidos de negro. Otra de las fotos dejó ver los anillos que eligió la pareja para marcar este feliz momento. La tercera imagen retrata a Lamothe y Nishimoto de noche, rodeados de plantas de hojas grandes. Ella lleva un vestido negro con moño al cuello y el pelo largo suelto; él también está vestido de negro. Los dos posan abrazados y con las manos entrelazadas.

En el fragmento elegido para acompañar el anuncio, se escucha el siguiente intercambio entre los dos personajes: “Pero bueno, buen hombre para vos, ¿en qué sentido?”, pregunta Esteban. “En sentido casamiento”, responde Débora.

Junto a las imágenes, la pareja escribió en el pie de foto: “Estaba todo dicho”, seguido de tres emojis de anillo de compromiso. La frase retomó de manera directa una línea del guion de la escena que utilizaron para el video.

En medio de los rumores de compromiso, el actor habló con el notero Fede Flowers. Consultado sobre sus planes para diciembre, el actor intentó esquivar la pregunta con humor. “¿Qué me vas a invitar?”, respondió, antes de que Flowers le preguntara directamente si se casaba. “No, ¿qué casamiento? ¿Qué casamiento, chicos, please?”, contestó entre risas.

Pese a las esquivas iniciales, Lamothe terminó por reconocer la noticia sin dar demasiadas precisiones. “Mirá, no estoy diciendo nada, pero te estoy diciendo todo, pero no puedo decir nada”, admitió entre risas, para luego confirmar su estado de ánimo: “Estoy contento, muy feliz, sí”. Sobre Nishimoto, agregó: “Contenta, contenta, contenta. Yo estoy chocho, ella también, sí”.

El actor también se refirió al significado de dar el paso del casamiento después de la convivencia. “Una pareja tiene múltiples pasos para dar, y hay que aprovecharlos”, reflexionó. Consultado sobre la cantidad de invitados, aclaró que la celebración sería reducida: “No, chiquito”, respondió, sin confirmar la fecha exacta ni brindar detalles sobre una eventual luna de miel: “No, no voy a hablar más del tema”.

Lamothe cerró la conversación con una reflexión sobre el amor. “El amor hay que festejarlo, absolutamente. Y es lo más lindo que hay, el amor. Toda esta vida me he pasado amando. Y voy a amar hasta el último minuto de mi vida, espero”, expresó. Y agregó, sobre el paso del tiempo: “Después el cuerpo no te acompaña. Uno no extraña su juventud, sino que extraña su cuerpo. Las cosas que podía hacer con su cuerpo”.

Antes de despedirse, el actor agradeció la buena recepción de la noticia. “Estoy feliz, muy feliz, la verdad. Muy contento, muy feliz. Gracias a todos ahí. Siento que cuando hay buenas noticias la gente se pone contenta, y hay muchas malas noticias siempre, ya de por sí en la vida”, cerró Lamothe, entre las bromas finales del notero, que remató: “Sos un ser de LAM”.

Infobae