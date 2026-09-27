La reacción de Wanda Nara después de que Mauro Icardi confirmó la infidelidad con la China

Mientras Mauro Icardi volvía sobre una de las fechas que marcó su separación de Wanda Nara, la empresaria eligió mostrar una escena familiar. La conductora compartió su sábado junto a Isabella y Nora Colosimo en el Family Day del colegio, sin referencias directas al mensaje que el futbolista le dedicó a la China Suárez desde París.

El 26 de septiembre de 2021 quedó asociado al inicio del Wandagate. Cinco años después, Icardi publicó una imagen de Le Royal Monceau, el hotel parisino donde se encontró con la actriz mientras Wanda viajaba con Zaira Nara hacia la Semana de la Moda de Milán. Con ese posteo, el delantero reconoció de forma pública un episodio que, durante mucho tiempo, negó.

“El tiempo pasa, pero aquella noche sigue intacta en mi memoria. Sin saberlo, el destino estaba escribiendo nuestra historia”, escribió Icardi junto a la foto de la fachada del hotel. También sumó la fecha “26.09.21”, etiquetó a Suárez y eligió como música “París”, de Ingratax. La publicación instaló otra vez el recuerdo de aquella noche y generó reacciones entre sus seguidores.

En paralelo, Wanda no respondió al mensaje ni aludió a la actual pareja de su exmarido. Desde sus historias de Instagram, mostró que arrancó en las primeras horas del sábado para acompañar a su hija menor a una jornada especial en su colegio. “Buen día, hoy temprano al cole”, escribió sobre una foto dentro del auto, junto a la leyenda “Family Day”.

Isabella participó de las propuestas deportivas que preparó la institución para alumnos y familias. Wanda registró algunos pasajes de la mañana y compartió imágenes de la niña en la pista de atletismo, con pelotas de fútbol y básquet, durante una carrera de obstáculos y en una cancha de tenis. Nora Colosimo también formó parte del encuentro.

La empresaria luego publicó un video de una coreografía junto a Isabella. Madre e hija bailaron en el espacio del colegio, acompañadas por el resto de los alumnos y sus padres. Más tarde, Wanda armó un collage con postales de la jornada, con su hija y su madre como protagonistas.

Las imágenes llegaron en medio de la repercusión que despertó el posteo de Icardi. En las redes, varios usuarios interpretaron que Wanda eligió concentrarse en sus hijas y en la actividad escolar, en lugar de ingresar en un nuevo intercambio público con el padre de Francesca e Isabella.

La historia que Icardi recordó desde París salió a la luz tres semanas después de aquel encuentro. El 16 de octubre de 2021, Wanda descubrió conversaciones entre él y Suárez y expresó su enojo en Instagram con una frase que se convirtió en el punto de partida del Wandagate: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”.

En ese momento, el futbolista dejó los entrenamientos del Paris Saint-Germain para viajar a Milán y buscar una reconciliación con quien entonces era su esposa. Ambos dieron una entrevista a Susana Giménez desde Francia y sostuvieron que existió un intercambio de mensajes, pero negaron el encuentro en el hotel. La tregua no se extendió en el tiempo.

En julio de 2024, Wanda confirmó la separación. Meses después, Icardi oficializó su noviazgo con la China Suárez en las redes sociales, aunque antes intentó reconciliarse con la madre de sus hijas. La actriz también se refirió al episodio parisino en una entrevista con Moria Casán: “Nos enamoramos en París”, dijo al recordar el comienzo del vínculo.

La publicación de Icardi sumó una confirmación a esa cronología. Wanda, por su parte, eligió otra postal para ese mismo día: una mañana de actividades escolares, baile y fotos con Isabella y Nora, lejos de las referencias explícitas al conflicto que atravesó a la familia años atrás.

Infobae