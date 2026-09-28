La familia de Gaspi tomó una decisión sobre sus redes sociales a tres meses de su muerte

A más de tres meses de la muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, su familia anunció una decisión vinculada a las redes sociales del creador de contenido. La madre y sus hermanos mayores lograron recuperar el acceso a la cuenta de Instagram del youtuber y confirmaron que, desde ahora, serán ellos quienes estarán a cargo de administrarla.

La noticia fue comunicada a través de una publicación realizada en el propio perfil del influencer, donde sus familiares explicaron las razones que los llevaron a hacerse cargo de ese espacio digital. El objetivo, según expresaron, será preservar todo aquello que Gaspi construyó durante su carrera y mantener el vínculo con la comunidad que lo acompañó durante sus años de actividad.

“Hola a todos. Somos la familia de Gaspi. Desde que él se fue, el amor que recibimos de ustedes nos sostuvo más de lo que imaginan”, expresaron en el comienzo del mensaje. La familia también explicó que recuperar la cuenta les permitirá proteger el contenido y darle continuidad al perfil sin modificar el sentido que tuvo para el creador durante su vida. “Pudimos recuperar su cuenta y a partir de ahora la vamos a cuidar nosotros, para proteger todo lo que él construyó”, señalaron.





¿Qué hará la familia con el perfil de Gaspi?



El anuncio dejó en claro que la intención de sus familiares no es simplemente conservar la cuenta como un archivo. También buscan que el perfil continúe funcionando como un espacio de encuentro para quienes siguieron al humorista y encontraron en sus publicaciones una fuente de entretenimiento.

Gaspi había construido una importante comunidad en redes sociales a partir de su particular estilo de humor y de los contenidos que compartía con sus seguidores. Por eso, para su familia, mantener ese espacio activo también representa una manera de conservar parte de su legado. “Que este lugar siga siendo un espacio para recordarlo como era: con su alegría y ese humor tan característico que nos hacía reír a todos”, expresaron en la publicación.

La decisión llega luego de un período en el que la cuenta permaneció fuera del control directo de sus familiares. Ahora, con el acceso recuperado, serán ellos quienes determinen cómo continuará el perfil y qué lugar ocupará dentro de la memoria de Gaspi. El mensaje publicado en Instagram también estuvo acompañado por un agradecimiento hacia las personas que se mantuvieron cerca de la familia después de la muerte del influencer. “Gracias por tanto cariño. Michelle, Fran y Fede”, concluyeron.





La muerte de Gaspi en Brasil



Gaspi murió el 14 de junio de 2026 en Río de Janeiro, Brasil. Tenía 23 años y era uno de los creadores de contenido argentinos con mayor reconocimiento en YouTube y las redes sociales. Su muerte ocurrió en un accidente aéreo en el que dos helicópteros chocaron en pleno vuelo. El impacto provocó seis víctimas fatales, entre ellas el joven influencer argentino.

La noticia generó una fuerte repercusión entre sus seguidores y dentro de la comunidad digital argentina. Gaspi había conseguido desarrollar un estilo propio y una identidad reconocible en internet, lo que le permitió reunir una importante cantidad de seguidores y convertirse en una de las figuras destacadas del mundo del contenido online.

Desde su fallecimiento, el vínculo entre su comunidad y su familia continuó a través del recuerdo del creador. Los mensajes publicados en sus redes se transformaron en una manera de acompañar a sus seres queridos y mantener presente el contenido que había producido durante su vida. Ahora, con la recuperación de su cuenta de Instagram, su madre y sus hermanos asumieron formalmente la administración del perfil.

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