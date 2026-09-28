Yipio recibió una propuesta de trabajo inesperada después de Gran Hermano

Yisela “Yipio” Pintos atraviesa una nueva etapa profesional después de su participación en Gran Hermano: Generación Dorada. La humorista, que consiguió llegar hasta la instancia final del reality, recibió una propuesta inesperada que le permitirá continuar vinculada al programa, aunque esta vez desde un lugar completamente diferente.

La noticia fue difundida este domingo por las redes oficiales de Gran Hermano Uruguay, que anunció su incorporación al panel de la próxima edición del certamen. De esta manera, la exparticipante dejará por un momento el lugar de concursante para asumir una función relacionada con el análisis y el seguimiento de lo que ocurra dentro de la casa.

El anuncio generó repercusión entre sus seguidores, especialmente porque se produjo poco después de la final de Gran Hermano: Generación Dorada, en la que tuvo un papel destacado al alcanzar las últimas instancias de la competencia. La propuesta representa así una continuidad dentro de un formato que ya conoce desde adentro, pero con una dinámica completamente distinta.

El anuncio de Gran Hermano Uruguay



La confirmación llegó a través de las redes sociales oficiales de la versión uruguaya del reality. Allí utilizaron una publicación para anticipar la llegada de una nueva integrante al panel y generaron expectativa alrededor de su identidad.





“HOY! El violeta domina la mesa del panel. Nueva panelista en Gran Hermano Uruguay”, anunciaron desde Instagram junto a una imagen en la que podía verse la silueta de Yipio. La publicación rápidamente permitió identificar que se trataba de la humorista, que de esta manera se prepara para volver a aparecer ligada al universo de Gran Hermano.

El cambio de rol supone una experiencia diferente para Yipio. Durante su participación en Gran Hermano Generación Dorada, estuvo expuesta a las reglas, las nominaciones, la convivencia y la dinámica propia de los participantes. Ahora deberá observar esos mismos elementos desde afuera y formar parte de las conversaciones que rodeen al programa.

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