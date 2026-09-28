Daniela Celis rompió en llanto al terminar una función de Sex y explicó qué le pasó

Daniela Celis volvió a mostrarse muy sensible en las redes sociales y esta vez compartió el momento de angustia que atravesó al terminar una función de Sex. La ex Gran Hermano contó que terminó llorando después de cometer un error durante el espectáculo y explicó cómo vivió lo ocurrido.

Las imágenes llamaron la atención de sus seguidores, especialmente porque se trata de la tercera vez en apenas una semana que la actriz se muestra atravesada por las emociones. Frente a las consultas, decidió hablar sobre su personalidad y explicar por qué suele vivir con tanta intensidad las distintas situaciones de su vida.

“No sé si lloro por todo, pero soy una persona muy emocional, sensible, como que todo me traspasa. Y siento que tenemos como una conexión entre nosotros, somos una gran familia, y les quiero contar todo”, dijo.

Luego, Daniela aseguró que suele compartir con su comunidad cada aspecto de su vida, incluso aquellos momentos que no son fáciles. “Yo les cuento lo bueno, lo malo, mis experiencias, mis proyectos, mis frustraciones. Yo soy transparente, soy esto”.





El motivo por el que lloró Daniela Celis después de Sex



Después de hablar sobre su forma de ser, la ex GH decidió mostrar el video del momento en el que rompió en llanto después de la función del sábado por la noche.

“Y por supuesto que lloré en Sex también. Ayer me confundí en el texto final y sentí mucha culpa”, explicó Daniela, al revelar qué había provocado su angustia.

La equivocación durante la obra la afectó particularmente y, una vez terminada la función, no pudo evitar emocionarse. Sin embargo, destacó que encontró contención en sus compañeros de elenco, quienes la acompañaron en ese momento.

“Pero tengo a los mejores compañeros, una gran contención”, aseguró.

Además, aclaró que pese a llevar dos meses formando parte de Sex, se trató de la primera vez que una situación de este tipo le ocurrió durante una función.

Lejos de ocultar sus lágrimas, Daniela volvió a mostrarse tal como es ante sus seguidores y dejó en claro que su sensibilidad es una parte de su personalidad que también elige compartir públicamente.

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