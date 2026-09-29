La nueva interna entre Tini Stoessel y Alejandro que salió a la luz

La invitación de Lali Espósito a Tini Stoessel para compartir escenario en el Estadio River Plate volvió a poner el foco sobre la relación de la cantante con su padre, Alejandro Stoessel. En medio de las versiones sobre los manejos del empresario y la cautelar judicial que alcanzó a distintos integrantes de LAM, Ángel de Brito aportó nuevos detalles sobre el conflicto familiar.

Durante la última emisión del programa, el conductor repasó distintos episodios que habrían marcado el vínculo entre Tini y su padre a lo largo de los últimos años. Según explicó, esas situaciones habrían generado un progresivo desgaste de la relación y también habrían influido en las decisiones que tomó la artista respecto de su carrera y su vida personal.

En ese contexto, De Brito señaló que la relación que Tini mantuvo con Rodrigo de Paul también habría sido determinante. De acuerdo con su relato, el vínculo con el futbolista le permitió a la cantante conocer una realidad y un estilo de vida diferente al que había experimentado mientras estaba más cerca de sus padres.





La otra versión sobre el acuerdo entre Tini Stoessel y sus padres



En medio de las versiones que indican que Tini estaría preparando una estrategia legal para reclamar a sus padres un 25 por ciento de su fortuna, Ángel de Brito comenzó a recibir información atribuida al entorno de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

“Me está llegando información ‘de la otra parte de la historia’”, señaló el conductor antes de revelar cuál era la versión que le estaban haciendo llegar desde el otro lado del conflicto.

“La otra parte de la historia dice que Alejandro Stoessel habría aceptado hace un mes las condiciones de los abogados de su hija, pero que los abogados de su hija no contestan”, aseguró De Brito.





De esta manera, la versión que recibió el periodista plantea un escenario diferente al que había trascendido públicamente: según esa información, el padre de Tini ya habría aceptado las condiciones planteadas por la cantante y la negociación no avanzaría por una falta de respuesta de los representantes legales de la artista.

“O sea que el acuerdo no se cierra porque todavía no dijeron ‘bueno, sí, ok’. Habría aceptado hace un mes todas las condiciones de su hija, que creo que coincide, si no me equivoco, con cuando se hizo público, que muchos decían que es una forma de apurar las cosas, que hay toda una operación de prensa detrás para que se haga”, agregó el conductor.

Ángel de Brito también puso el foco en el silencio que mantiene Tini Stoessel frente a las versiones que circulan públicamente sobre el enfrentamiento con sus padres. El conductor remarcó que, pese a la enorme repercusión que tomó el tema, la cantante no realizó hasta el momento una declaración pública para dar su versión de los hechos.

“Lo que nos extraña a todos es por qué Tini no sacó un solo comunicado de nada. Deja que siga corriendo todo esto, porque tiene redes sociales que maneja ella”, se extrañó el conductor.

Finalmente, De Brito también hizo referencia a otra de las versiones que comenzó a circular en torno a la situación económica de la cantante y aseguró que desde el entorno de sus padres niegan que Tini se encuentre sin dinero.

“También me desmienten que Tini no tenga un centavo, dicen que eso es algo que se construyó un relato para dar lástima”, cerró Ángel.

Así, mientras continúan las versiones cruzadas entre las partes, el conflicto familiar y económico entre Tini Stoessel y sus padres permanece abierto y suma nuevas versiones a partir de la información que llega desde ambos lados de la disputa.

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