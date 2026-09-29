Se filtró el nombre de la banda femenina que saldrá de PopStars

Aunque PopStars todavía se encuentra en plena competencia y faltan varias instancias para conocer quiénes serán las participantes que finalmente integrarán la nueva banda femenina, poco a poco comienzan a conocerse detalles sobre el futuro del proyecto musical de Telefe.

En las últimas horas, Fefe Bongiorno compartió información en sus redes sociales y reveló uno de los datos que más expectativa genera entre los seguidores del reality: el nombre que tendrá el grupo que surgirá una vez que finalice la competencia.

Según escribió el periodista, “El nombre de la banda de Popstars será CHAPEAUX”.





Una nueva eliminada y 12 participantes que siguen en carrera



La revelación se conoció después de un nuevo capítulo de PopStars, en el que las participantes tuvieron que enfrentarse a uno de los desafíos más exigentes de la competencia: cantar a solas, con únicamente el piano como acompañamiento, temas relacionados con el amor o el desamor.

En el capítulo 21, emitido por Telefe, el jurado escuchó a las 26 participantes divididas en dos tandas. Luego de las primeras devoluciones, algunas lograron asegurarse directamente su lugar en la siguiente etapa, mientras que otras quedaron “en duda” hasta el final del episodio.

Las participantes que recibieron el pase directo fueron Mía Piñeiro, Clara Marain, Oriana Ledesma Castillo y Magalí Altamirano. En tanto, quedaron “en duda” Constanza Sapia, Juana Aquilano Aberastury, Tiffany Arzouyan, Hannah Moheda, Máxima Tellado, Valentina Villegas, Lola Carro y Kala Bidner.

Finalmente, Nicki Nicole y Charlie García tomaron la decisión de que todas continuaran en competencia, a excepción de Máxima Tellado, quien se convirtió en la nueva eliminada de PopStars.

De esta manera, 12 participantes avanzaron a la siguiente instancia, mientras que las 13 competidoras restantes tendrán que afrontar su desafío en el próximo episodio del reality.

Durante la gala, las participantes interpretaron diferentes canciones de amor y desamor únicamente acompañadas por el piano:

Constanza Sapia: “Me das cada día más”



Mía Piñeiro: “Algo contigo”



Kala Bidner: “Moscas en la casa”



Clara Marain: “Fue amor”



Juana Aquilano Aberastury: “Me voy”



Tiffany Arzouyan: “Algo contigo”



Hannah Moheda: “Usted”



Máxima Tellado: “Me muero de amor”



Valentina Villegas: “Mi vestido azul”



Oriana Ledesma Castillo: “Te amo”



Lola Carro: “Mi vida sin tu amor”



Magalí Altamirano: “Me muero de amor”



Mientras la competencia avanza y se reducen las posibilidades para las participantes, el nombre CHAPEAUX ya aparece como una de las primeras pistas sobre lo que será la nueva etapa del proyecto. Por ahora, resta conocer quiénes serán las integrantes que finalmente le pondrán voz al grupo.

minutouno.com