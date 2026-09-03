Yanina Latorre salió a respaldar a Lola tras la polémica por supuesto plagio

Yanina Latorre salió públicamente a respaldar a su hija Lola Latorre luego de la controversia que se generó alrededor de la campaña de una marca de electrolitos con colágeno. La influencer recibió acusaciones de plagio por las similitudes entre algunas imágenes promocionales y fotografías de Hailey Bieber, situación sobre la que decidió dar explicaciones.

Después de que Lola hablara del tema este miércoles 2 de septiembre en Bondi Live, su mamá retomó sus declaraciones y compartió un fragmento de la entrevista a través de sus historias de Instagram. Allí, además, le dedicó un contundente mensaje frente a las críticas que recibió.

“Te amo, no le des bola a los resentidos sin vida. Lamentablemente, no te van a perdonar nunca ser mi hija. Cada cosa que arrancás te la quieren voltear”, escribió Yanina junto al video.

La conductora completó su respaldo con una frase dirigida especialmente a Lola: “Estoy orgullosa de vos”.





Lola Latorre respondió a las acusaciones de plagio



Antes del mensaje de Yanina, Lola Latorre había decidido explicar públicamente qué ocurrió con la producción que provocó la polémica. La joven aseguró que forma parte de un equipo detrás del proyecto y detalló cuál es su participación dentro de la marca.

"Me llegó el proyecto, que somos un equipo grande y yo tengo una participación en esta marca, yo soy la imagen de la marca. Y ayer, a partir de que hicimos un evento lanzamiento, salieron imágenes de nuestra producción de fotos y son muy similares a las de Hailey Bieber y me empezaron a funar por plagio", relató.

La influencer reconoció que existen similitudes entre algunas de las fotografías, aunque aclaró que no estuvo a cargo de seleccionar las referencias utilizadas para la producción.

"Yo no voy a ensuciar a nadie pero, claramente, mi laburo no fue buscar referencias. Vos cuando vas a una producción de fotos y tenés una marca, hay unas placas de referencia de imágenes que se toman de buenas campañas que se hicieron afuera. Y hay tres fotos, que son las principales de la campaña, que son iguales a Hailey", admitió.





Según explicó, conocía de antemano la estética que tendría el trabajo, pero no había advertido hasta qué punto algunas imágenes terminarían pareciéndose a las de Bieber.

"Yo me desayuné esto cuando salió y a mí me encanta Hailey, ella es medio una inspiración pero yo no sabía que había fotos idénticas, sí sabía que se parecía la estética. No me parece mal que se busquen referencias pero cuando ves la imagen tal cual, decís 'a esta mina no se le cae una idea'", manifestó.

Lola contó además que conversó con los directores creativos después de ver el resultado y reconoció que, al ser la imagen visible del proyecto, la situación terminó impactando directamente sobre ella.

"Lo charlé con los directores creativos y me quiero morir porque yo soy la que pone la cara. Yo hice un mea culpa después igual y dije 'podría haber dicho que la foto la estábamos haciendo muy igual' pero lo que pasa es que se hacen con inteligencia artificial y no dimensionaba cómo iba a quedar, después ellos le pusieron la edición y ahí quedó igual", explicó.

Finalmente, la influencer insistió en que nunca tuvo intención de copiar la campaña y decidió asumir públicamente su responsabilidad como una de las caras del emprendimiento.

"Me quiero morir, no quise hacer plagio, no quise copiar y jamás me compararía con una marca que gana millones. Pero así como soy la cara, salgo a dar explicaciones", concluyó.





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