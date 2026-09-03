Gloria Carrá opinó sobre los Stoessel: "Me apena que las personas sean tan ambiciosas"

La discusión en torno a Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, llevó a Gloria Carrá a recordar cómo actuó cuando su hija, Ángela Torres, comenzó a generar sus propios ingresos siendo todavía menor de edad. La actriz explicó cuál fue su postura frente al dinero y aseguró que siempre tuvo claro que esas ganancias le pertenecían exclusivamente a su hija.

Durante su participación en Puro Show, Carrá se refirió a aquellos años en los que debía ocuparse de cuestiones económicas debido a la edad de Ángela y aseguró que nunca representó un conflicto para ella.

“Para mí no fue nada complicado administrar la carrera de Ángela. Soy incapaz de tocarle un peso a mi hija”, afirmó.

En ese sentido, contó que al principio era ella quien recibía el dinero proveniente de los trabajos de la artista. Sin embargo, explicó que lo conservaba para su hija y que Ángela podía disponer de él cuando lo necesitaba.





“Cuando ella empezó a trabajar cobraba yo su plata, pero cuando la necesitaba, se la daba. Durante mucho tiempo le guardé su plata, de hecho el año pasado me pidió todo lo que tenía yo que era de ella, y obviamente se lo di”, relató.

Con Ángela ya adulta y al frente de su carrera, Gloria aseguró que actualmente evita involucrarse en sus decisiones financieras. Su intervención, según explicó, se limita a saber si cuenta con profesionales que puedan orientarla correctamente.

“Lo que sí hago es preguntarle si está bien asesorada, pero no me meto en ese tema, es muy delicado”, señaló.

Gloria Carrá se refirió a la situación de Tini y Alejandro Stoessel



La actriz también fue consultada por la controversia que tiene como protagonistas a Tini y Alejandro Stoessel. Carrá conoce al productor por haber trabajado con él en Patito Feo, aunque dejó en claro que prefiere no emitir una opinión específica sobre lo ocurrido entre padre e hija.

“Trabajé con Alejandro en Patito Feo y te soy sincera, no quiero ni opinar del tema con su hija. Me da mucha pena que muchos padres hagan eso, no lo puedo ni creer”, manifestó.

A partir de su propia experiencia como madre de una artista que comenzó su carrera a temprana edad, Carrá sí planteó su posición sobre los padres que se quedan con el dinero generado por sus hijos.

“Me apena que las personas sean tan ambiciosas y puedan llegar a quitarle plata a un hijo”, concluyó.

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