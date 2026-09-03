Emilia Mernes respondió a una fake news y publicó un contundente comunicado





Emilia Mernes quedó en el centro de una nueva polémica luego de que comenzara a circular una supuesta historia de Instagram que habría publicado para saludar a su papá por su cumpleaños. El contenido, que rápidamente fue replicado y comentado en redes sociales, incluía presuntas referencias indirectas a Tini Stoessel y al conflicto que atraviesa su familia.

Sin embargo, la cantante salió al cruce de esas versiones y aseguró que la publicación que se le atribuía era falsa. A través de Twitter, Emilia reaccionó a un video de un programa de streaming que había tomado como verdadera esa información y fue contundente al desmentirla: “una mentira tras otra”, escribió.

La situación generó una nueva respuesta por parte del entorno de la artista. Ante la circulación de lo que calificaron como información falsa, el equipo de prensa de Emilia emitió este miércoles 2 de septiembre un comunicado dirigido a los medios y a los profesionales de la comunicación.

El comunicado del equipo de Emilia Mernes



En el escrito, desde el entorno de la cantante cuestionaron la difusión de información que, según señalaron, no habría sido previamente verificada. “El equipo de prensa de Emilia Mernes emite el presente comunicado a raíz de la circulación, en los últimos días, de informaciones falsas sobre la artista por parte de determinados medios, con la evidente intención de difamar, y sin haber mediado ningún tipo de verificación previa”, expresaron.

Además, remarcaron la importancia del chequeo de las fuentes antes de publicar cualquier información y apelaron directamente a la responsabilidad de quienes trabajan en los medios.

“Nos dirigimos formalmente a los profesionales de la comunicación para recordar que chequear la información antes de su publicación no constituye una opción, sino un deber inherente al ejercicio periodístico. Solicitamos que cada dato sea contrastado con las fuentes oficiales correspondientes antes de ser difundido”, señalaron.





El equipo de Mernes también hizo referencia a la diferencia entre la rapidez con la que puede circular una noticia y el impacto que puede tener sobre la credibilidad de quien la difunde.

“La libertad de informar no elimina la responsabilidad de chequear la información. La primicia puede durar unas horas; la credibilidad de un periodista se construye durante toda una carrera”, remarcaron.

Finalmente, desde el entorno de la cantante agradecieron a quienes ejercen su profesión con responsabilidad y seriedad: “Agradecemos la responsabilidad profesional de quienes ejercen su labor con la seriedad y el rigor que la audiencia merece”.

De esta manera, la cantante dejó en claro que la supuesta historia que comenzó a circular en redes no fue publicada por ella, mientras que su equipo decidió intervenir públicamente para cuestionar la difusión de información que consideró falsa y pedir mayor rigurosidad antes de replicar contenidos atribuidos a la artista.





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