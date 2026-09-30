Tuli Acosta dio fe del vínculo entre Luck Ra y Thiago PZK: "Compartí con los dos"

Tuli Acosta habló sobre las versiones que rodean a Luck Ra y Thiago PZK y sorprendió al asegurar que ella compartió momentos con ambos. La declaración de la bailarina se conoció en medio del revuelo que se generó luego de que Thiago comenzara una relación con La Joaqui, expareja del cantante cordobés.

Durante una entrevista con un notero de SQP, Tuli fue consultada por quienes sostienen que el vínculo entre Luck Ra y Thiago PZK nunca habría existido. Debido a la amistad que mantiene con el cordobés, el periodista quiso saber si ella podía confirmar que efectivamente habían compartido juntos.

“Sí, sí, sí, sí, yo he compartido con los dos, así que sí, doy fe que se han compartido”, respondió sin vueltas.

El cronista también quiso saber cómo había reaccionado al enterarse de las últimas novedades y Tuli reconoció que la situación la tomó por sorpresa. “Sí, obvio, obvio, pero bueno”, expresó.

Sin embargo, lejos de profundizar en la intimidad de su amigo, prefirió tomarse el tema con humor. “Sí, fue pochoclo, ¿qué querés que te diga?”, lanzó.

La situación también tuvo una particular repercusión para Tuli, ya que anteriormente ella misma había quedado involucrada en rumores que la señalaban como una supuesta tercera en discordia.

Ante el comentario del periodista sobre el giro que había tomado la historia, la bailarina se despegó por completo de aquellas versiones: “No tengo nada que ver, así que estoy igual que ustedes, comiendo pochoclo y bueno, ahora ya por lo menos salí un poquito del foco”.





Tuli Acosta habló de su amistad con Luck Ra



Durante la charla, Tuli Acosta también contó cómo acompañó a Luck Ra durante el proceso que atravesó después de su separación y dejó en claro que entre ellos existe una fuerte amistad.

“Y siempre mi consejo estuvo como amiga y va a seguir estando, porque eso es lo lindo de la amistad que tenemos”, aseguró.

En ese momento, el notero recordó una declaración que había realizado Luck Ra al referirse a las especulaciones que involucraron a Tuli. El cantante había señalado que, si lo peor que había hecho durante su relación había sido sacarse una foto y subir un video con ella, entonces consideraba que había hecho las cosas bien.

Consultada sobre esas palabras, Tuli reconoció que las versiones alrededor de su amistad con el cantante llegaron a un punto en el que prefiere tomárselas con humor.

“Es que ya es muy ridículo todo. ¿Qué te voy a decir? Es que no me queda otra que reírme y dejarlo pasar, porque ya las cosas creo que están avanzando y es parte de nosotros también como reírnos de esto y dejarlo que pase, ya está”, expresó.

Además, la bailarina opinó sobre la decisión de Luck Ra de romper el silencio y hablar públicamente sobre el momento personal que atravesó.

“Yo creo que lo mismo que dije yo en su tiempo, no hay fórmula para saber cómo hacer esto bien o mal, así que básicamente se tiene que curtir y bien ahí, si le hace bien hablar, que lo haga. Pero bueno, nada, mi consejo siempre va a estar ahí como amiga”, sostuvo.

Sobre el final de la entrevista, el periodista quiso saber qué le había dicho a Luck Ra en privado cuando se enteró de la situación. Sin embargo, Tuli decidió preservar esa conversación.

“No, no, no, no, no se dice. No, no, no. Está todo muy fuerte”, respondió.

Finalmente, explicó que el humor y la compañía de los amigos fueron importantes para atravesar lo sucedido: “No, y bueno, intentamos que las cosas estas sean un poco más graciosas y que no duela tanto y creo que eso es lo lindo de pasarlo con amistades”.

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