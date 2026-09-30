Denunciaron a Joaquín Levinton por violencia de género, abuso sexual

El músico y líder de Turf, Joaquín Levinton, fue denunciado penalmente por una expareja, quien aseguró haber atravesado distintas situaciones de violencia física, psicológica y episodios de abuso sexual con acceso carnal durante los cinco años que duró la relación, comprendida entre 2015 y 2020.

La información trascendió este martes en el programa LAM, donde la panelista Karina Iavícoli detalló los puntos centrales de la presentación judicial realizada en una dependencia policial de la Ciudad de Buenos Aires.

Según contó al aire la periodista, la víctima explicó que decidió radicar la nueva denuncia penal tras reencontrarse con registros audiovisuales de aquella época, lo que reactivó los recuerdos de los padecimientos sufridos.

“Durante ese período sufrí reiterados hechos de violencia física y psicológica, siendo sometida en numerosas oportunidades a consumir drogas, específicamente cocaína, y forzada a mantener relaciones sexuales no consentidas, mientras él registraba fílmicamente dichas situaciones en videos, dándome órdenes estrictas e indicándome exactamente qué era lo que tenía que hacer o lo que no tenía que hacer en esas películas”, leyó la panelista.

En el mismo relato, la denunciante describió un contexto de sometimiento, hostigamiento verbal y control sobre sus libertades. “Exigencias a las que yo accedía y hacía caso debido a que me encontraba enamorada de él. Cuando intentaba oponerme, él me insultaba severamente gritándome: 'Dale, hija de puta'”, afirmó.

Asimismo, la mujer relató un episodio de extrema gravedad en el que se intentó vulnerar su integridad física al pretender impedir su salida de un domicilio: “En una oportunidad (...) intenté retirarme del lugar, pero él me lo impidió, tomándome fuertemente del cuello con intenciones de ahorcarme, logrando zafarme y escapar de la vivienda”.

Según detalló, el músico obstruía sistemáticamente las salidas de la propiedad cuando ella manifestaba su voluntad de retirarse.





Denuncia contra Joaquín Levinton: una presentación previa y temor por el impacto social



De acuerdo con lo informado en el ciclo televisivo, la mujer ya había realizado una denuncia contra el artista en el año 2022, la cual decidió discontinuar luego de que él tomara conocimiento de la situación y le solicitara que la retirara. Sin embargo, el hallazgo reciente de los archivos fílmicos motivó su regreso a la vía legal.

Desde el entorno informativo señalaron que la denunciante atraviesa un escenario de vulnerabilidad emocional, marcada por el temor a las repercusiones laborales y personales, y por la falta de un respaldo unánime de su círculo íntimo frente a la repercusión pública del caso.

Por su parte, hacia el cierre del informe, la panelista indicó que existen otros episodios relatados en privado por la víctima de extrema gravedad que optó por no hacer públicos en esta instancia.

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