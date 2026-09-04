Soledad Fandiño habló de la angustia y la culpa tras el cáncer de mama

El proceso de recuperación de Soledad Fandiño después de atravesar un cáncer de mama también tiene momentos difíciles que van más allá de lo físico. La actriz decidió mostrar una de esas situaciones en sus redes sociales y compartió un video en el que se quebró al explicar la lucha cotidiana que mantiene contra el estrés y la culpa.

A casi dos años de haber recibido el diagnóstico y de ser operada, Fandiño continúa hablando públicamente sobre las distintas etapas que atravesó y, especialmente, sobre aquellas consecuencias que aparecen después del tratamiento.



Días atrás, la modelo había reflexionado junto a su hijo Milo sobre la poca información que existe acerca de "lo que viene después" de una intervención quirúrgica. Ahora volvió a recurrir a sus redes para poner el foco en el impacto emocional que forma parte de su recuperación.

Frente a cámara y sin poder contener las lágrimas, explicó una de las recomendaciones que recibió por parte de sus médicos y lo difícil que puede resultar cumplirla en determinadas situaciones. "Una de las cosas que nos dicen que tenemos que evitar es el estrés, o por lo menos es lo que me dijeron a mí. Cuando pasan cosas que te estresan y que los demás no entienden, es una lucha para no estresarte y es peor. No sé si les pasa, pero si tienen técnicas para eso me las podrían pasar", expresó.

Soledad Fandiño contó cómo enfrenta el estrés después del cáncer de mama



Además del video, Fandiño publicó un extenso mensaje en el que profundizó sobre lo que atraviesa cuando una situación cotidiana termina afectándola emocionalmente. Si bien reconoció que dudó antes de compartir ese momento, finalmente decidió hacerlo para mostrar una faceta de la recuperación que no siempre queda expuesta.

"Dudé en subir esto, pero es parte también de la vida real: a veces estamos arriba y otras veces no nos sentimos tan bien. Me gusta mostrar lo lindo, pero siento que también se puede mostrar la parte que no se ve pero que también existe", escribió.

La actriz también enumeró algunas de las actividades que incorporó a su rutina para intentar reducir los niveles de tensión y cuidar su bienestar luego del diagnóstico.

"Después del diagnóstico de cáncer de mama los médicos me recomendaron evitar el estrés, y es lo que intento cada día: hago mis respiraciones, medito, camino, hago ejercicio, yoga, pilates...", detalló.

Sin embargo, admitió que esas herramientas no siempre alcanzan y que existen momentos en los que determinadas situaciones o comentarios terminan afectándola. Es allí, según explicó, cuando aparece otro sentimiento que vuelve todavía más complejo el proceso. "A veces no puedo evitar estresarme por algo que me hace mal o por algo que alguien me dice, y es ahí cuando al estrés se le suma la culpa".

Finalmente, Fandiño explicó cómo ambas emociones terminan conectándose y generando un círculo del que le resulta difícil salir: "La culpa de saber que estresándome me estoy haciendo mal a mí misma. Son emociones negativas que se retroalimentan y me cuesta mucho más salir de ahí porque me da culpa sentir estrés y me estresa la culpa… ¿Les pasa? ¿Qué hacen en momentos así?".

Con su publicación, la actriz volvió a mostrar una parte íntima de su recuperación y abrió la conversación con sus seguidores sobre las dificultades emocionales que pueden aparecer después de atravesar un diagnóstico de cáncer.

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