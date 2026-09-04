El abogado de los padres de Tini Stoessel rompió el silencio





En medio del fuerte conflicto familiar que atraviesa Tini Stoessel y que en los últimos días tomó una enorme repercusión pública, el abogado de sus padres decidió romper el silencio y fijó la postura de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera frente a las versiones que comenzaron a circular.

Agustín Rodríguez habló en Intrusos (América), y se refirió particularmente a las acusaciones vinculadas con el supuesto manejo irregular del patrimonio de la cantante, además de aclarar cuál es la situación judicial de los padres de la artista

En ese sentido, el abogado fue contundente al negar que exista actualmente una causa judicial iniciada por la cantante contra sus padres. “Acá no hay ninguna causa, hay un tema familiar que es público”, explicó Rodríguez, quien también aseguró que Alejandro Stoessel respondió a los pedidos de información que recibió hasta el momento.

De esta manera, buscó diferenciar el conflicto familiar que atraviesa a la familia de cualquier eventual disputa judicial y remarcó que, desde el punto de vista legal, no existe actualmente una presentación de Tini contra sus padres.

La defensa de Agustín Rodríguez a Alejandro Stoessel, el padre de Tini Stoessel



Uno de los puntos que generó mayor repercusión durante la entrevista fue la defensa que hizo Rodríguez de Alejandro Stoessel frente a las versiones que lo señalan por un supuesto manejo indebido del dinero de su hija. El abogado aseguró que conoce al padre de Tini desde hace más de 15 años y que puede dar cuenta de su forma de actuar.

“Es un tipo absolutamente honesto”, afirmó, al mismo tiempo que cuestionó la manera en que algunas acusaciones fueron difundidas públicamente y sostuvo que determinadas versiones fueron presentadas como hechos consumados sin que, según su postura, exista una resolución que las confirme.





“Me da mucha bronca que se digan esas cosas en forma afirmativa”, manifestó Rodríguez, especialmente en referencia a las versiones que apuntan a que Alejandro habría “estafado” o “robado” a su propia hija. El abogado consideró que se trata de acusaciones de una gravedad considerable y dejó abierta la posibilidad de que, una vez que la situación se esclarezca, el padre de Tini pueda tomar medidas legales contra quienes hayan realizado afirmaciones que considere falsas o perjudiciales.

minutouno.com