Tras el escándalo con su papá, Tini Stoessel sorprendió con un 2x1 en sus shows





Tini Stoessel atraviesa días convulsionados. Mientras continúa con su gira Futttura World Tour, la cantante enfrenta una inesperada crisis familiar que terminó salpicando incluso el manejo de su carrera.

En medio de este contexto, un dato sobre sus shows en México llamó especialmente la atención: se lanzó una promoción 2x1 para las entradas. La oferta apareció ante la disponibilidad de localidades para uno de los recitales de la artista y rápidamente generó comentarios en las redes sociales y en los medios de espectáculos mexicanos.

Tini se presentó este miércoles en la Arena Guadalajara, donde volvió a encontrarse con sus fanáticos después de que trascendiera públicamente el conflicto con su padre. El espectáculo forma parte de la gira con la que la cantante viene recorriendo distintos escenarios.

Sin embargo, aunque la promoción coincide temporalmente con el escándalo familiar, no está confirmado que el 2x1 tenga relación con la situación personal de Tini. La explicación más concreta es que todavía había entradas disponibles y se implementó el beneficio para estimular la venta.





Tini, en el centro de la polémica familiar



La promoción apareció en uno de los momentos más delicados para la artista. En los últimos días trascendió que Tini habría solicitado una auditoría vinculada con el manejo de su patrimonio y que Alejandro Stoessel dejó de estar al frente de la representación de su carrera.

La situación generó un fuerte impacto debido a la relación que históricamente tuvieron ambos y al papel fundamental que tuvo su padre durante los primeros años de la carrera de la cantante. De hecho, la repercusión fue tal que Tini decidió mantener un perfil extremadamente bajo y evitar hablar públicamente sobre la interna familiar.

El gesto de Tini que llamó la atención en México



Durante su presentación en Guadalajara, además, hubo otro detalle que no pasó inadvertido. La cantante no interpretó “Pa” ni “Ángel”, dos canciones especialmente vinculadas con su padre. La decisión fue leída por sus seguidores como un gesto relacionado con el delicado momento que atraviesa, aunque Tini no explicó públicamente los motivos.

Lejos de abandonar los escenarios, la artista se mostró decidida a continuar con su carrera. “No me voy a ir, me voy a quedar”, aseguró durante el show, en un mensaje que fue interpretado como una respuesta a quienes especulaban con un posible freno en su actividad.

Así, mientras la interna familiar continúa generando repercusiones, Tini apuesta a seguir adelante con Futttura y con una agenda cargada de presentaciones en México y el resto de Latinoamérica.

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