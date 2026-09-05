El futuro de Mauro Icardi: entre la incertidumbre profesional y su relación con la China Suárez

Mauro Icardi atraviesa horas de incertidumbre respecto de su futuro profesional y, en medio de ese escenario, surgió una nueva versión que vuelve a ponerlo en el centro de la escena. Según informó el periodista Juan Etchegoyen, el futbolista habría tomado la decisión de finalizar su vínculo con su representante, Elio Pino, luego de que no apareciera una propuesta concreta para continuar su carrera.

El dato adquiere especial relevancia porque, con los principales mercados de pases ya cerrados, Icardi podría quedar varios meses sin competencia oficial si finalmente no consigue resolver su situación contractual. “Hay un rumor muy fuerte de que Icardi echó a su representante después de no conseguirle club”, aseguró Etchegoyen al referirse a la situación del delantero.

Qué pasó con el representante

De acuerdo con la información difundida por el periodista, la relación entre Icardi y Pino habría atravesado un momento de máxima tensión durante los últimos días. Etchegoyen incluso contó que intentó comunicarse directamente con el representante para confirmar si había dejado de trabajar con el futbolista.

“Me hablan de una crisis muy fuerte y desde el entorno del futbolista me dicen que ya no lo representa más. A mí me dicen que ya lo echó. Yo le pregunté a él directamente: ‘Me llega el dato de que usted ya no es más el representante de Mauro Icardi’, y me clavó el visto”, relató.

Por el momento, se trata de una versión periodística que no fue confirmada públicamente por Icardi ni por Pino. Sin embargo, el panorama deportivo del delantero aparece cada vez más complejo.

La situación que también involucra a la China Suárez

La incertidumbre deportiva de Icardi también tendría consecuencias sobre su vida personal. El futbolista mantiene una relación con Eugenia “la China” Suárez y ambos todavía deben definir cuestiones vinculadas a su futuro familiar. Según la información difundida, la pareja continúa sin resolver dónde se instalarán definitivamente junto con los hijos de la actriz.

El tema de la mudanza se volvió particularmente relevante por la necesidad de Icardi de encontrar un nuevo club y establecerse en el lugar donde continúe su carrera. Por eso, cualquier decisión relacionada con su futuro futbolístico podría tener repercusiones directas sobre los planes que comparte con la China.

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