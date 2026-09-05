Murió Ricardo “Oveja” Stec, histórico miembro de Los Palmeras

Ricardo “Oveja” Stec, histórico percusionista de la cumbia santafesina, murió tras décadas de trayectoria en el género. El músico integró Los Palmeras durante cuatro años y participó en la grabación de varios de sus discos.

La banda confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió un video con imágenes de Stec durante distintas presentaciones.

“Hoy nos toca despedir a otro de nuestros históricos miembros”, escribieron Los Palmeras. El mensaje también incluyó un agradecimiento por “tantos momentos compartidos y toda tu música”.

La publicación cerró con una sentida despedida: “Te saludan hoy y siempre tus amigos, Los Palmeras”.

La noticia generó numerosas reacciones dentro de la comunidad musical. Entre los comentarios apareció el de Ariel, hijo del percusionista, quien escribió: “Te amo, viejo, gracias por darme la vida”.

La relación de Oveja Stec con Los Palmeras abarcó cuatro años de intensa producción discográfica. El músico participó en Loquito por ti (1988), Sus amigos (1989), Rumor de cumbia (1990), Chiquita pero buena (1990), y Boquita azucarada (1991).

Durante ese período compartió la formación con Rubén “Cacho” Deicas, Marcos Camino y José María Roa. Su última temporada en el conjunto coincidió con los festejos por los 20 años de trayectoria de Los Palmeras.



