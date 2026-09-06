Tuli Acosta rompió el silencio y apuntó contra La Joaqui por los rumores con Luck Ra

Luego del fuerte cruce que se generó este fin de semana entre La Joaqui y Luck Ra, Tuli Acosta rompió el silencio en Podemos Hablar y se refirió a los rumores que la vincularon con el cantante durante su relación con La Joaqui.

En su descargo en el programa de Telefé, la influencer aseguró que fue víctima de una versión que buscó instalar una situación que nunca existió: “Fue una búsqueda de implantar y divulgar una mentira muy grande”, sostuvo, y explicó que el rumor llegó a tal punto que “ya ni siquiera la palabra nuestra valía”.

Tuli también contó cuánto la afectó haber quedado públicamente señalada como “la tercera en discordia” con uno de sus mejores amigos. “No fue un chisme, fue literalmente algo que se hizo, se construyó para justamente atacar mi dignidad y mi honor”, afirmó.

Además, reconoció que su cercanía con Luck Ra fue utilizada para alimentar las versiones de un supuesto romance. “Es la primera vez que me enfrento a algo tan masivo, de ver mi nombre en todos lados con una carátula de una tercera en discordia con uno de mis mejores amigos”, expresó Tuli.

Y remarcó que, aunque el tiempo haya pasado y el público hable de otros temas, para ella el episodio todavía tiene un impacto íntimo: “Afectó mi dignidad y mi honor, a un punto donde ya mi palabra realmente no tenía peso”.

ASÍ FUE EL CRUCE DE LA JOAQUI Y LUCK RA ESTE FIN DE SEMANA

Este sábado, Luck Ra salió públicamente a responder después de que La Joaqui hablara sobre las infidelidades de sus exparejas en el Luzu TV. El cantante aseguró que “jamás” engañó a su expareja y remarcó que ella fue “la mujer más importante” de su vida. Además, cuestionó que todavía lo sigan vinculando con esa historia y afirmó que La Joaqui “está saliendo con un ex gran amigo” desde hace un tiempo.

El descargo del cantante volvió a poner en escena los rumores que lo vincularon con Tuli Acosta, señalada en su momento como la tercera en discordia en su relación con La Joaqui. En ese contexto, la influencer contó cómo vivió aquellas versiones y se defendió públicamente de las acusaciones.

Ciudad Magazine