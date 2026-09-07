Juana Viale reveló cómo está Mirtha Legrand de salud tras ausentarse a su programa

La ausencia de Mirtha Legrand en la última grabación de su programa generó preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, su entorno se encargó rápidamente de aclarar los motivos y llevar tranquilidad: la conductora atraviesa un cuadro gripal y permanece en reposo en su casa.

La decisión de suspender su participación se tomó pocas horas antes de la grabación del jueves. En ese contexto, Juana Viale volvió a ocupar el lugar de su abuela al frente del ciclo y fue la encargada de explicar ante las cámaras qué había ocurrido.

La explicación de Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand



Antes de comenzar el programa, Juana se refirió a la ausencia de Mirtha y contó con naturalidad que la conductora no se encontraba en condiciones de asistir.

“La abuelita está con gripe”, explicó, mientras que Marcela Tinayre también había llevado tranquilidad al contar que su madre estaba “un poco engripada”.





La nieta de la diva aprovechó además para ponerle un poco de humor a la situación y habló sobre cómo está transitando estos días de recuperación.

“Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales”, comentó entre risas. Inmediatamente después, aclaró: “Mentira, todos son medicamentos”.

De esta manera, quedó confirmado que Mirtha se encuentra descansando en su domicilio y siguiendo las indicaciones correspondientes mientras se recupera del cuadro gripal.

La situación recuerda a un episodio que la conductora atravesó meses atrás, cuando tuvo que permanecer varias semanas alejada de la televisión debido a una bronquitis que incluso le dificultaba hablar con normalidad.

En aquella oportunidad, tras regresar a la pantalla, Mirtha agradeció públicamente a Juana por haber tomado su lugar durante su recuperación.

Ahora, la historia volvió a repetirse. Mientras la histórica conductora permanece en reposo, su nieta asumió nuevamente la conducción del programa hasta que Mirtha pueda regresar a la pantalla.

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