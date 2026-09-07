Juana Viale expuso sin querer un dato privado de Martín Seefeld y sorprendió a todos





Un comentario de Juana Viale durante Almorzando con Juana terminó revelando una situación personal que Martín Seefeld había mantenido lejos de la exposición pública. La conductora se refirió al actor como alguien que llevaba muchos años de matrimonio, pero su respuesta corrigió de inmediato el dato.

“Yo estoy separado hace un año”, aclaró Seefeld ante la sorpresa de los presentes. De esta manera, contó públicamente que su matrimonio con Valeria Giuliani, con quien compartió 35 años y tuvo dos hijos, Pedro y Lola, llegó a su fin aproximadamente un año atrás.

El actor habló del tema con tranquilidad y evitó referirse a la ruptura desde el conflicto. Por el contrario, destacó el vínculo que logró conservar con quien fue su compañera durante más de tres décadas y remarcó que ambos atraviesan esta nueva etapa desde el respeto.





Una historia de 35 años



Durante la charla, Seefeld explicó que la decisión estuvo relacionada con los cambios personales que atravesaron ambos a lo largo del tiempo.

“Tiene que ver con el crecimiento de cada uno, con la forma de ver la vida”, señaló el actor, quien además definió a Giuliani como una persona muy cercana en su vida actual: “Es muy amiga, pero es la vida”.

La posibilidad de volver a estar juntos también apareció en la conversación. Patricia Echegoyen le preguntó por las segundas oportunidades y Seefeld dejó abierta la posibilidad de que el futuro pueda sorprenderlos.

“En la vida todo puede suceder. La vida tiene procesos, momentos en los que uno tiene que respetarse y es normal que suceda”, respondió.

El balance después de la separación



Al recordar los años que compartió con Giuliani, el actor eligió poner el foco en todo lo construido durante ese período y en la familia que formaron.

“Todas las cosas, independientemente de lo que suceda, hay que vivirlas como un éxito. Estuve en pareja 35 años y formé una familia con dos hijos hermosos”, expresó.

Seefeld también explicó que el final de la relación no significó romper el vínculo familiar. Según contó, actualmente mantienen una comunicación frecuente pese a verse poco.

“Nos vemos muy poco, pero hablamos mucho”, aseguró. Y, al referirse a las circunstancias en las que terminó la relación, remarcó: “Si no hubiese terminado bien sería mucho más complejo”.

De esta manera, un comentario inesperado de la conductora terminó dando lugar a una de las pocas declaraciones públicas de Seefeld sobre una separación que, hasta ese momento, había permanecido alejada de los medios.

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