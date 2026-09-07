Tiago PZK volvió a encender la polémica con La Joaqui y Luck Ra

Una nueva publicación de Tiago PZK volvió a poner el foco sobre una historia que en los últimos días generó todo tipo de especulaciones. El cantante compartió un video en sus redes sociales en el que se lo puede escuchar interpretando parte de una canción inédita y una de sus frases rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

En el fragmento, Tiago aparece con una gorra hacia atrás y un buzo negro mientras canta: “Que no se entere, que sos como tu vieja que te gustan villeros. Prendo tu chop, voy a tu country...”. El contenido no pasó inadvertido y, por el contexto, muchos usuarios volvieron a relacionarlo con La Joaqui y con el reciente cruce indirecto que involucró a Luck Ra.

Las versiones de romance entre Tiago PZK y La Joaqui



Las versiones sobre un posible acercamiento entre La Joaqui y Tiago PZK comenzaron a circular después de que ambos fueran vistos juntos en Buenos Aires. El dato que encendió las especulaciones surgió el viernes anterior, cuando trascendió que la cantante había compartido una caminata matutina por el Ecoparque junto al músico y sus hijas.

La información fue difundida por Marcia Frisciotti, integrante de la cuenta de Instagram Gossipeame, quien contó detalles del supuesto encuentro durante su participación en Puro Show, por eltrece.

“Se la vio a La Joaqui con Tiago PZK y las hijas de ella, caminando por la mañana en el Ecoparque. Hay rumores de que estarían juntos”, aseguró la panelista.

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente que exista una relación. Sin embargo, la aparición conjunta y las posteriores publicaciones en redes sociales fueron suficientes para que las versiones comenzaran a tomar fuerza.

La reacción de Luck Ra



En medio de los rumores también apareció Luck Ra, expareja de La Joaqui. El cordobés publicó un video en TikTok en el que utilizó como música de fondo “Fue culpa tuya”, una canción que grabó precisamente junto a Tiago PZK.

La elección del tema fue interpretada por muchos usuarios como una posible respuesta al contexto que comenzaba a instalarse alrededor de su expareja. La letra, vinculada a una decepción amorosa, rápidamente generó comentarios y mensajes de apoyo hacia el cantante.





Ahora, el nuevo video de Tiago vuelve a sumar combustible a las especulaciones. Aunque la frase forma parte de una canción cuyo lanzamiento todavía no se conoció de manera oficial y no existe una confirmación sobre a quién estaría dirigida, las redes sociales ya comenzaron a buscarle un destinatario.

Así, entre publicaciones, canciones y versiones, la historia sumó un nuevo capítulo y volvió a colocar a La Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK en el centro de la escena.

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