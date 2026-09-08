Pincoya vivió un momento de angustia en Ezeiza y apuntó contra Gran Hermano





Pincoya, una de las participantes más recordadas de Gran Hermano y que quedó a un paso de la final, atravesó un inesperado momento de tensión en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La chilena quedó retenida en Migraciones debido a un inconveniente con la documentación necesaria para poder continuar con su viaje.

La situación la tomó por sorpresa y terminó generándole una fuerte angustia, por lo que decidió compartir lo ocurrido con sus seguidores a través de un vivo en sus redes sociales. Allí explicó que el problema se originó porque faltaba un documento y que durante varios minutos no pudo avanzar con el trámite.

"Me retuvieron en migraciones. Faltaba un papel. No me dejaban salir porque les faltaban unos documentos", relató la ex Gran Hermano, todavía movilizada por el episodio.

El reclamo de Pincoya a la producción



En medio de la incertidumbre, Pincoya intentó buscar ayuda en un lugar que conocía bien: la producción de Gran Hermano. Sin embargo, según contó, no logró obtener ninguna respuesta cuando se comunicó para intentar destrabar el inconveniente.

"Llamé a la producción de Gran Hermano y nadie me contestaba", aseguró, dejando en evidencia su malestar por la falta de acompañamiento durante el momento de mayor tensión.





Finalmente, el problema pudo solucionarse y la ex participante logró continuar con sus planes. Sin embargo, reconoció que la situación la afectó emocionalmente y que, pese a haber conseguido resolver el inconveniente, quedó angustiada por lo ocurrido.

"Se solucionó, pero me quedé muy angustiada", cerró Pincoya.

El episodio generó preocupación entre sus seguidores, que acompañaron a Pincoya durante los minutos de incertidumbre hasta que finalmente pudo resolver el inconveniente y continuar con su viaje. Además, la ex GH contó que la situación la tomó completamente desprevenida, ya que no esperaba tener problemas con la documentación al momento de atravesar los controles del aeropuerto.

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