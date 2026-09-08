Yanina Latorre reveló qué pasa entre Tini Stoessel y su padre





Tini Stoessel y Alejandro Stoessel continúan atravesando un momento de tensión que, lejos de encontrar una resolución, todavía tendría varios puntos por definir. Durante las últimas horas comenzó a circular la versión de que padre e hija estarían próximos a firmar un acuerdo, pero Yanina Latorre salió a desmentir esa información y aseguró que la situación es bastante diferente.

En SQP (América TV), la conductora contó que decidió realizar sus propias averiguaciones después de que distintos medios comenzaran a hablar de un supuesto entendimiento inminente. “Hoy salió en varios medios algo están dejando trascender desde el entorno del papá. Se empezó a querer decir que estarían por firmar un acuerdo. Yo hice llamados y me dijeron que eso no es así”, explicó.

Según detalló Latorre, las conversaciones entre ambas partes continúan, pero todavía existen diferencias importantes que impiden alcanzar una definición. La situación, además, estaría afectando emocionalmente a la cantante.





El punto que todavía distancia a Tini Stoessel y su papá



La periodista explicó que uno de los principales temas que deben resolver está relacionado con la distribución del patrimonio y los porcentajes que quedarían en manos de cada uno.

“Por ahora están lejos de arreglar. Hay una negociación en curso, que es lo que la pone mal a Tini. Están tratando de decidir qué porcentaje se queda el padre y qué porcentaje se queda Tini”, reveló.

De esta manera, la versión que hablaba de un acuerdo prácticamente cerrado quedaría lejos de la realidad. Según la información que recibió Yanina, las partes todavía se encuentran negociando y no habría una fecha definida para ponerle fin a la disputa.

La conductora también hizo hincapié en lo particular que resulta el proceso y en las dificultades que estarían encontrando para llegar a un punto en común.

“Lo normal sería que el padre diga 'sí, dame esto' y seguimos adelante”, señaló durante el programa.

A pesar de las diferencias, Latorre confirmó que desde el entorno de la cantante ya existe una propuesta concreta sobre la mesa. Sin embargo, por el momento no habría acuerdo entre las partes.

“Hay una propuesta del lado de Tini, pero por ahora está lejos el acuerdo”, concluyó.

La información se conoce mientras continúan las versiones sobre la interna familiar y económica que atraviesa la cantante. Por ahora, y según lo que contó Yanina, las negociaciones siguen abiertas y todavía no hay un cierre definitivo.

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