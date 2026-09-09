Aseguran que una prostituta alertó a La Joaqui de las infidelidades de Luck Ra

En medio de la escandalosa ruptura entre La Joaqui y Luck Ra, nuevos detalles reveladores salieron a la luz de la mano de Yanina Latorre, conductora de SQP (América). Luego de que la cantante sugiriera que el cordobés le fue infiel, el joven también arremetió en redes sociales y expuso que La Joaqui ya inició una relación con un "ex gran amigo" suyo.

Como era de esperarse, la referente del RKT salió al cruce de su ex con un contundente mensaje en redes sociales, repudiando que haya ventilado que ya estaba en pareja con otra persona, mientras los seguidores de ambos aseguran que el nuevo romance es con Tiago PZK.

Los nuevos detalles que dejan muy mal parado a Luck Ra tras separarse de La Joaqui



Pese al hermetismo inicial, el paso de los días sacó a la luz reveladores detalles sobre los desencadenantes de la ruptura amorosa. En ese escenario, Yanina Latorre detalló un conflictivo episodio que habría afectado profundamente a la artista.

Según la panelista, la cantante atravesó un dramático momento en el aeropuerto de Madrid tras recibir una notificación inesperada, poco después de que Luck Ra le pusiera fin al noviazgo. “¿Por qué la encuentran en el aeropuerto llorando?”, indagó al aire Latorre antes de profundizar: “Una chica, prostituta, de la nada, le escribe y, con pruebas, le cuenta que en esos cuatro días que estuvo en Ibiza con amigos, alquilaron un barco y contrataron a tres prostitutas”.

La informante sostuvo que la mujer decidió contactar a la cantante para alertarla con evidencias sobre lo acontecido en España. Durante la emisión, se aportó otro dato sobre dicho intercambio: “Además le contó que se chapaba a los amigos por un cigarrillo”.

Latorre indicó que la mujer actuó movida por la empatía, fundamentando que “le dio lástima” observar la situación que atravesaba la artista y prefirió revelarle lo que supuestamente había ocurrido durante el viaje a las islas Baleares.

Finalmente, la periodista se refirió a las formas en las que se concretó la separación, asegurando que el cordobés tomó la decisión en un contexto público y frente a su círculo cercano: "Luck Ra la dejó adelante de todos los amigos. La echó como un perro".

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