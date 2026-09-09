Salud de Mirtha Legrand: qué es el "hamartoma pulmonar" que detectaron los médicos

El estado de salud de Mirtha Legrand encendió las alarmas en el ambiente artístico y televisivo. Aunque su círculo familiar intentó llevar calma a la opinión pública, existe un clima de evidente inquietud en torno a su evolución debido a su avanzada edad.

La alerta respecto a su estado se había iniciado días atrás, cuando la icónica conductora debió suspender la grabación de su ciclo nocturno a causa de un estado gripal. Sin embargo, el cuadro requirió un seguimiento más estricto y, durante la mañana del lunes, se confirmó su traslado e ingreso al Sanatorio Mater Dei de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué detalló el primer parte médico oficial de Mirtha Legrand



Poco después de su internación, la institución médica dio a conocer el primer informe sobre el estado de la estrella de El Trece: "La señora Mirtha Legrand ingresó esta mañana al Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial. Quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar el tratamiento médico correspondiente", expresaron en la primera parte del parte médico.

No obstante, se conoció también el resultado de la tomografía realizada a la Chiqui, la cual arrojó como resultado un "hamartoma pulmonar".

Qué es un hamartoma pulmonar, la afección que padece Mirtha Legrand



Un hamartoma pulmonar es un tumor benigno (no canceroso) que se forma en los pulmones. Es el tipo de tumor benigno más frecuente en el pulmón.

Está formado por un crecimiento anómalo de tejidos que normalmente ya existen en el pulmón, como cartílago, grasa, tejido conectivo y células epiteliales. Todos estos elementos se mezclan de forma desorganizada. Es de crecimiento muy lento y rara vez se convierte en un tumor maligno (cáncer).

Cabe señalar que ocurre con más frecuencia en adultos de entre 40 y 70 años, y es más común en hombres que en mujeres.

La gran mayoría de las veces no causa ningún síntoma. Se suele descubrir de forma casual ("hallazgo incidental") al realizar una radiografía de tórax o una tomografía (TAC) por otra razón. Si crece cerca de una vía aérea principal o alcanza un tamaño grande, puede provocar tos, dificultad para respirar (disnea), dolor torácico o infecciones respiratorias recurrentes.

Tratamiento



En la mayoría de los casos no requiere tratamiento activo:

Control y observación: Si el tumor es pequeño, no causa síntomas y sus características en la tomografía son claramente benignas, solo se realizan estudios de imagen periódicos para vigilar que no cambie de tamaño.



Cirugía (resección): Se recurre a la extirpación quirúrgica solo si genera síntomas, si crece rápidamente o si existen dudas diagnósticas respecto a si podría tratarse de un nódulo maligno.



Al respecto de la diva, el médico infectólogo Roberto Debbag se expresó sobre si esto puede llegar a un cuadro de neumonía y fue preciso al explicar: "Podría llegar, pero esperemos que no. Seguramente Mirtha está protegida si es esto que es una enfermedad por gripe. Lo único que sí las personas mayores de 90, 95 años tienen cuidados muy específicos cuando tienen la infección y previo".

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