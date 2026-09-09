De cara a la final de Gran Hermano, Tamara Paganini se ilusiona con que no gane Sol





Tamara Paganini volvió a referirse a su paso por Gran Hermano Generación Dorada después de quedar eliminada en la recta final de esta edición. Mientras quedan apenas unas pocas galas para conocer a la ganadora, la exparticipante analizó lo que vivió dentro de la casa y aseguró que mantiene su confianza “en la producción”.

Tras abandonar el reality, Paganini reconoció que la experiencia fue más compleja de lo que imaginaba antes de ingresar. “No me esperaba que fuera tan duro y tenso todo desde que te despertabas porque desde afuera se veía que era una casa picante, pero adentro, lo era mucho más”, expresó en declaraciones televisivas.

Su regreso tuvo además un significado particular por su historia con el programa. Tamara fue subcampeona de Gran Hermano 2001, una participación que también estuvo atravesada por momentos difíciles debido a la exposición y a la mirada que recibió fuera de la casa.

Con el paso de los años, aseguró haber dejado atrás aquella etapa y explicó que nunca imaginó que tendría una nueva oportunidad dentro de la competencia. “Yo ya había sanado, apareció la posibilidad de volver a entrar. Pensé que estaban enojados conmigo por las cosas que pasaron a través de los años, nunca se me pasó por la cabeza que iba a volver a concursar”, contó.

Tamara Paganini reveló quién quiere que gane Gran Hermano



Con la edición “Dorada” cada vez más cerca de su definición, Luana, Charlotte Caniggia, Solange y Yipio continúan en carrera por el premio. Al analizar a las participantes que lograron llegar hasta esta instancia, Paganini destacó especialmente la personalidad de las mujeres que se impusieron durante el juego.

“Es un flash. Son mujeres con una personalidad muy fuerte que se comieron a los hombres, además, había varios boludos en la casa. Algunas estaban más abajo en carácter y ellas se podían arriesgar más”, señaló.

A la hora de elegir a su favorita, Tamara no dudó y manifestó su apoyo a Yipio. Además, anticipó cómo imagina la definición del reality y se refirió a la evolución de Luana dentro de la competencia. “Quiero que gane Yipio. La final es Luana, Yipio y Sol. Luana remontó un montón. Sobre la posición de Sol, confío en la producción”, sostuvo.





De esta manera, Paganini también respondió a las versiones sobre un supuesto favoritismo hacia algunas participantes. Lejos de alimentar esas especulaciones, la exjugadora dejó en claro su postura y respaldó el trabajo de la producción mientras Gran Hermano Generación Dorada transita sus últimas galas antes de conocer a la ganadora.

minutouno.com