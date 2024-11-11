¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

ANDREA LEONOR TOSETTI

Por El Litoral

Lunes, 11 de noviembre de 2024 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 02/11/2024. Laly Capará de Gómez, Alfredo Gabriel Gómez e Hijos participan con profundo pesar el fallecimiento de Andrea y acompañan a sus padres Aníbal y Silvia rogando una oración en su memoria. c/942

