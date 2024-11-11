†
ANDREA LEONOR TOSETTI
Q.E.P.D.
Falleció el 02/11/2024. Laly Capará de Gómez, Alfredo Gabriel Gómez e Hijos participan con profundo pesar el fallecimiento de Andrea y acompañan a sus padres Aníbal y Silvia rogando una oración en su memoria. c/942
Por El Litoral
†
