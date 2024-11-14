†

JOSE ALBERTO MAIDANA

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2024. Su esposa Elisa, sus hijos Santiago, María Elisa y María Eugenia, sus hijos políticos Sebastián y Macarena y su nieta Julia, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/955

†

ALBERTO MAIDANA

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2024. La comunidad del Instituto Monseñor Roubineau acompaña en este triste momento a la Prof. Eugenia Maidana y su familia, por el fallecimiento de su padre, Alberto Maidana. Nuestra comunidad educativa ruega una oración por su memoria y pide por su descanso eterno. c/959