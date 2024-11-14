¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

aeropuerto de Corrientes Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi
aeropuerto de Corrientes Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

JOSE ALBERTO MAIDANA

Por El Litoral

Jueves, 14 de noviembre de 2024 a las 00:00

JOSE ALBERTO MAIDANA

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2024. Su esposa Elisa, sus hijos Santiago, María Elisa y María Eugenia, sus hijos políticos Sebastián y Macarena y su nieta Julia, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. c/955

ALBERTO MAIDANA

Q.E.P.D.

Falleció el 12/11/2024. La comunidad del Instituto Monseñor Roubineau acompaña en este triste momento a la Prof. Eugenia Maidana y su familia, por el fallecimiento de su padre, Alberto Maidana. Nuestra comunidad educativa ruega una oración por su memoria y pide por su descanso eterno. c/959

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD