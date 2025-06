†

HERMINIO RAÚL DIAZ

Q.E.P.D.

Falleció el 22/12/24. Herminio Raúl Diaz, Raulcho, el hombre de parlante, el músico de Mantra en los 70, como cada cual quiera llamarlo.

Hoy despedimos a un pilar de la cultura correntina, fundador del primer estudio de grabación de la región y la primer empresa de Sonido FONEA, por donde pasaron innumerables músicos y se editaron los mejores materiales del folklore regional, desde su amiga de la infancia, Teresa Parodi, Ramon Ayala, Mario Bofill, Los De Imaguaré, el Pai Julián Zini, Zito Segovia, por solo nombrar algunos. Puso su impronta está en cada fiesta popular ya sea patronal, carnaval, o cualquier fiesta de pueblo. Creador del Festival Nacional del Chamamé, que hoy es una marca de Corrientes en el país y el Conosur. Siempre perfil bajo, bohemio, viviendo de sueños y proyectos. Nos enseñó a mirar más lejos sin necesidad de telescopios y ver que lo cotidiano también puede ser maravilloso.

Con él aprendimos a escuchar hasta descubrir y disfrutar del detalle de algo bien tocado más allá de las destrezas. AHHHHH era la exclamación en esos casos, que obviamente después todos copiamos. Ayudó a infinidad de músicos a concretar sus sueños de tener su primer material grabado, en una época donde no existían computadoras para grabaciones caseras. No había otra forma de poder grabar un disco sino era en estadios. Sin embargo poco le importaba el dinero o las horas dedicadas cuando veía creatividad y talento pero faltaban recursos económicos, algo muy común en el mundo artístico. Hoy te despedimos con la alegría de saber que subiste la vara, que dejaste un legado, que muchísima gente progresó gracias a tu ayuda desinteresada. Estamos seguros que te vas a reencontrar con tus padres y tus amigos chamameceros, esos que se fueron de a poco o de repente en Bella Vista. Cómo creativo que fuiste tu despedida va a ser como a vos te gusta, por lo cual les pedimos no gastar en costosas coronas, porque le parecían horribles.

Si quieren y pueden traigan flores blancas, de cualquier tipo, no importa que sean silvestres, robadas de un jardín y del patio de una casa, solo que sean blancas.

Anda tranquilo papa-Raúl que Dios y la Morena te van a cuidar como diría el cura que tanto quisiste. Te vamos a extrañar pero anda tranquilo que en nuestro avío nos queda la herencia de amor familiar.

El velatorio será en el Parque del Recuerdo, el día 23 de Diciembre a las 12 hs.

Desde ya les agradecemos los llamados y manos tendidas que nos ayudaron durante este difícil proceso y les agradecemos acompañarnos en este momento.