paro universitario Festival del Mono Carayá Centro de Conservación Aguará
Funebres

JOSE “PEPE” FERNANDEZ AFFUR

Por El Litoral

Lunes, 10 de febrero de 2025 a las 00:00

JOSE “PEPE” FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. Dr. Emilio A. Lanari Zubiaur su esposa Silvia Beatriz Camino y Familia participan con profundo pesar del fallecimiento elevando una oración por su eterno descanso y fortaleza para sus familiares. c/310

JOSE “PEPE” FERNANDEZ AFFUR

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. El Vice intendente de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes participa con dolor por el fallecimiento de amigo y correligionario despidiéndolo con el mayor de los respeto a su vasta labor en la vida pública y privada de nuestra sociedad. Pidiendo una oración por su eterno descanso. c/311

SR. JUAN JOSE FERNANDEZ AFFUR

(PEPE)

Q.E.P.D.

Falleció el 08/02/2025. El Ing. Aníbal Daniel Godoy (Diputado Provincial MC) participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia ante la irreparable pérdida; rogando oraciones por su eterno descanso.

