BENJAMIN AMARILLA SAUCEDO

Por El Litoral

Sabado, 15 de febrero de 2025 a las 00:00

BENJAMIN AMARILLA SAUCEDO

Q.E.P.D.

Falleció el 11/02/25. Tus tíos Vanesa Amarilla y Juan Augusto Balbuena y tus primitas Ma. Joaquina y Luisina, participan con profundo pesar el fallecimiento de BENJA. Acompañamos a sus padres Javier y Natalia y a toda la familia, en este difícil y doloroso momento. Querido BENJA, te has convertido en un angelito que ahora cuidaras de todos nosotros, no te veremos más, pero perduraras por siempre en nuestros corazones. Rogamos por el eterno descanso de su alma. c/321

