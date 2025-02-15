¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

aeropuerto de Corrientes Fiesta Nacional del Dorado Ricardo Colombi
EDUARDO FRANCISCO LENS

Sabado, 15 de febrero de 2025 a las 00:00

EDUARDO FRANCISCO LENS

Q.E.P.D.

Falleció el 14/02/2025. Lic. en Criminalística Teresa del Carmen Soto participa el fallecimiento del muy estimado EDU y acompaña a su esposa Mónica Calvano e hijos Florencia y Matías Lens. QEPD EDUARDO Y BRILLE PARA VOS LA LUZ QUE NO TIENE FIN...!! c/328

EDUARDO LENS

Q.E.P.D.

Falleció el 14/02/2025. La Promoción 82 de la Escuela Normal “Juan Pujol” participa el fallecimiento del esposo de nuestra compañera y amiga Mónica Calvano a quien acompañamos fraternalmente ante tan dolorosa perdida.

EDUARDO LENS

Q.E.P.D.

Falleció el 14/02/2025. Nilda Báez, Marisa Zanutti, Mirian Argüello, Graciela Duette y Ma. Mercedes Soulard acompañan a su querida amiga Mónica e hijos en este momento de tanto dolor.

