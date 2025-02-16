¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

calor en Corrientes Vamos Corrientes ELI
EDUARDO FRANCISCO LENS

Por El Litoral

Domingo, 16 de febrero de 2025 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 14/02/2025. Su esposa Mónica Graciela Calvano de Lens sus hijos María Florencia y Tomás Rebagliati y Matías Eduardo Lens participan de su fallecimiento, pidiendo una oración por su eterno descanso.

