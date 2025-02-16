†
EDUARDO FRANCISCO LENS
Q.E.P.D.
Falleció el 14/02/2025. Su esposa Mónica Graciela Calvano de Lens sus hijos María Florencia y Tomás Rebagliati y Matías Eduardo Lens participan de su fallecimiento, pidiendo una oración por su eterno descanso.
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Por El Litoral
†
EDUARDO FRANCISCO LENS
Q.E.P.D.
Falleció el 14/02/2025. Su esposa Mónica Graciela Calvano de Lens sus hijos María Florencia y Tomás Rebagliati y Matías Eduardo Lens participan de su fallecimiento, pidiendo una oración por su eterno descanso.