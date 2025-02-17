†

VILMA LIBERATORE DE ROTETA

Q.E.P.D.

Falleció el 16/02/2025. El Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Pedro Gerardo Cassani, participa con pesar el fallecimiento de la madre de la Dra. Eloísa Roteta. Pidiendo a Dios por el eterno descanso de su alma.

