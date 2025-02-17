¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Elecciones Virginia Gallardo alerta amarilla
Elecciones Virginia Gallardo alerta amarilla
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

VILMA LIBERATORE DE ROTETA

Por El Litoral

Lunes, 17 de febrero de 2025 a las 00:00

VILMA LIBERATORE DE ROTETA

Q.E.P.D.

Falleció el 16/02/2025. El Sr. Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Dr. Pedro Gerardo Cassani, participa con pesar el fallecimiento de la madre de la Dra. Eloísa Roteta. Pidiendo a Dios por el eterno descanso de su alma.

VILMA LIBERATORE DE ROTETA

Q.E.P.D.

Falleció el 16/02/2025. El personal de la Honorable Cámara de Diputados participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañera Eloisa Roteta. Rogando una oración por su eterno descanso.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD