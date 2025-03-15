†

AMALIA RUTA "BLANCA" GONZÁLEZ DE LAFFONT

Q.E.P.D.

Falleció el 13/03/2025. El Consejo de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste – CODIUNNE – participa con profunda tristeza del fallecimiento de "Blanca", madre de la Prof. Gabriela Laffonto Delegada por Fac. de Ciencias Veterinarias a quien abrazamos junto a su familia y amigas/os. Deseamos pronta resignación y hacemos votos para que los mejores recuerdos de Blanca sean el sostén de sus seres queridos. c/441

†

SRA. AMALIA RITA GONZALEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 13/03/2025 en la Ciudad de Corrientes. La Decana de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste, Dra. María Fabiana Cipolini Galarza, participa con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera la madre de la Prof. MV Gabriela LAFFONT, Docente de esta casa de Altos Estudios, acompañando a la familia en este doloroso momento, elevando una oración en su memoria. c/435

†

SRA. AMALIA RITA GONZALEZ

Q.E.P.D.

Falleció el 13/03/2025 en la Ciudad de Corrientes. Autoridades, Personal Docente y No Docente de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste, participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera la madre de la Prof. MV Gabriela LAFFONT, Docente de esta casa de Altos estudios, ruegan una oración en su memoria. c/435

†

AMALIA RITA GONZALEZ DE LAFFONT

Q.E.P.D.

Falleció el 13 de marzo de 2025. Dr. Juan Luis Binda, Dra. Andrea Benítez y Dulce María Toma Diaz Ulloque participan con pesar el fallecimiento de la madre de su querida amiga Dra. Gabriela Laffont. La acompañan con afecto. Piden una oración en su memoria. c/437