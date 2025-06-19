¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Escuela de Corrientes Comedores universitarios Lluvia en Corrientes
Escuela de Corrientes Comedores universitarios Lluvia en Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Funebres

DR. CARLOS MIZDRAJI

Por El Litoral

Jueves, 19 de junio de 2025 a las 00:00

✡︎

DR. CARLOS MIZDRAJI

Z'L

Falleció el 18/06/2025. El Señor Intendente Municipal de la Ciudad de Corrientes, Dr. Eduardo Tassano y Sra., participan con profundo pesar de su fallecimiento, rogando una oración por el eterno descanso de su alma. c/012

✡︎

CARLOS SAMUEL MIZDRAJI

Z'L

Falleció el 18/06/2025. La Comisión Directiva del Colegio Médico de Corrientes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento rogando por su eterno descanso. c/212

✡︎

DR. CARLOS MIZDRAJI

Z'L

Falleció el 18/06/2025. Romilio Monzón y familia, Jorge Monzón y familia, Álvaro Monzón Wyngaard y familia participan su fallecimiento y acompañan a su señora esposa, Graciela y a sus hijos en este sentido momento. DI-S reciba su alma y dé paz a su familia. c/013

✡︎

DR. CARLOS MIZDRAJI

Z'L

Falleció el 18/06/2025. El Dr. Nazario J. Borjas y Sra. (a) participan con profundo dolor la partida de su amigo Carlitos y acompañan a su familia en tan doloroso momento. c/010

✡︎

DR. CARLOS MIZDRAJI

Z'L

Falleció el 18/06/2025. El Directorio y Personal del Centro Médico S.A., participan con profundo dolor el fallecimiento de una gran persona y excelente profesional de muchos años en la institución, acompañando a su esposa e hijos y elevando una oración por su eterno descanso. c/794

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD