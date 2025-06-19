✡︎

DR. CARLOS MIZDRAJI

Z'L

Falleció el 18/06/2025. El Señor Intendente Municipal de la Ciudad de Corrientes, Dr. Eduardo Tassano y Sra., participan con profundo pesar de su fallecimiento, rogando una oración por el eterno descanso de su alma. c/012

✡︎

CARLOS SAMUEL MIZDRAJI

Z'L

Falleció el 18/06/2025. La Comisión Directiva del Colegio Médico de Corrientes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento rogando por su eterno descanso. c/212

✡︎

DR. CARLOS MIZDRAJI

Z'L

Falleció el 18/06/2025. Romilio Monzón y familia, Jorge Monzón y familia, Álvaro Monzón Wyngaard y familia participan su fallecimiento y acompañan a su señora esposa, Graciela y a sus hijos en este sentido momento. DI-S reciba su alma y dé paz a su familia. c/013

✡︎

DR. CARLOS MIZDRAJI

Z'L

Falleció el 18/06/2025. El Dr. Nazario J. Borjas y Sra. (a) participan con profundo dolor la partida de su amigo Carlitos y acompañan a su familia en tan doloroso momento. c/010

✡︎

DR. CARLOS MIZDRAJI

Z'L

Falleció el 18/06/2025. El Directorio y Personal del Centro Médico S.A., participan con profundo dolor el fallecimiento de una gran persona y excelente profesional de muchos años en la institución, acompañando a su esposa e hijos y elevando una oración por su eterno descanso. c/794