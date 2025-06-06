†
JORGE GOITIA
Q.E.P.D.
Falleció el 28/05/2025. Héctor José Desimoni y Luz María Ramírez Galantini, acompañan a Gisela y familia, por la sentida desaparición de nuestro querido primo y ruegan una oración en su memoria. c/955
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
Por El Litoral
†
JORGE GOITIA
Q.E.P.D.
Falleció el 28/05/2025. Héctor José Desimoni y Luz María Ramírez Galantini, acompañan a Gisela y familia, por la sentida desaparición de nuestro querido primo y ruegan una oración en su memoria. c/955