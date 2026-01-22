¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Rogelio Frigerio Florianópolis Fiesta Nacional del Chamamé
JUAN ESPIFANIO ENRIQUEZ

Por El Litoral

Jueves, 22 de enero de 2026 a las 00:00

Q.E.P.D.

Falleció el 20/01/2026. Hoy despedimos a nuestro papá. Su partida nos llena de tristeza, pero también de un profundo agradecimiento por todo lo que nos dio y por su sacrificio constante por nuestro bienestar. Nos queda su ejemplo de generosidad y los recuerdos compartidos que nos acompañarán siempre. Hoy sabemos que ya descansa en paz junto a mamá, y esa certeza nos abraza en este momento de dolor. Vivirá por siempre en nuestros corazones. Juan Augusto y Ramiro.

Q.E.P.D.

Falleció el 20/01/2026. Querido don Toto. Gracias por los momentos compartidos todos estos años. Vivirá por siempre en mis recuerdos y en mi corazón. Con afecto. José.

