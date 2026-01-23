†

CARLOS ALBERTO ARQUÉ

Q.E.P.D.

Falleció el 20 de enero de 2026. Mario Raúl Arqué, Juan Carlos Arqué, María Dolores Polo y Ernesto Jorge Arqué, participan con gran pesar el fallecimiento de su querido e inolvidable hermano “Pili”; enviando sus sentidas condolencias a su esposa Doita, sus hijas Verónica y Adriana, nietos, sobrinos y familiares. c/001

†

CARLOS ALBERTO (PILI) ARQUÉ

Q.E.P.D.

Falleció el 20/01/2026. Su amigo Roberto A. Capará (a), Rosana Melis (a), sus hijos Ma. Agustina (a) y Mauro Capará (a), participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Dorita, a sus hijas Verónica y Adriana, a sus nietos y demás familiares, y elevan una oración en su memoria. c/007

†

CARLOS ARQUÉ

Q.E.P.D.

Falleció el 20/01/2026. El Consorcio de copropietarios del edificio Gelabert y su Administradora Liset Dabat, participan del fallecimiento del Sr. Carlos Arqué. Gran persona y vecino ejemplar. Nuestros pensamientos y oraciones están con toda su familia. Enviamos nuestro más profundo pésame. c/006

†

CARLOS ALBERTO ARQUÉ (Pili)

Q.E.P.D.

Falleció el 20/01/2026. Los compañeros de su Promoción 1964 del Colegio Nacional Gral San Martín, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañamos con profundo afecto a su esposa, hijas y demás familiares, en este doloroso momento rogando oraciones en su memoria, brille para él la luz que no tiene fin. c/010

†

JUAN CARLOS ARQUÉ

Q.E.P.D.

Falleció el 20/01/2026. Daniel Agustín de Castro, Mariela Arqué e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando al Señor por su eterno descanso. c/008