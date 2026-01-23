†
INGENIERO ENRIQUE ESTEBAN ARDUINO
Q.E.P.D.
Falleció el 13/01/2026. Sus primas Julia y María Alicia Menace Artieda participan de su fallecimiento con profundo pesar acompañando a toda su familia, ruegan una oración en su memoria. c/989
Por El Litoral
