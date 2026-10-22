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JOSEFINA LITVIN DE GOLDSCHMIDT

Por El Litoral

Jueves, 22 de octubre de 2026 a las 00:00

JOSEFINA LITVIN DE GOLDSCHMIDT

Z.L

Falleció el 20/10/2026. Sus hijos Sergio y Patry, sus nietos Ana y Pablo participan con profundo dolor su partida. Siempre estarás con nosotros. Rogamos una oración por el eterno descanso de su alma. c/169

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