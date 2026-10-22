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JOSEFINA LITVIN DE GOLDSCHMIDT
Z.L
Falleció el 20/10/2026. Sus hijos Sergio y Patry, sus nietos Ana y Pablo participan con profundo dolor su partida. Siempre estarás con nosotros. Rogamos una oración por el eterno descanso de su alma. c/169
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Por El Litoral
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JOSEFINA LITVIN DE GOLDSCHMIDT
Z.L
Falleció el 20/10/2026. Sus hijos Sergio y Patry, sus nietos Ana y Pablo participan con profundo dolor su partida. Siempre estarás con nosotros. Rogamos una oración por el eterno descanso de su alma. c/169