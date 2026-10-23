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ADRIANA MARTHA MACIEL

Q.E.P.D.

Falleció el 19/10/2026. Mariana Benítez Collante, Joaquín Gómez Cano e hijos acompañan con muchísimo cariño a su esposo Eduardo, hijos Juan, Santi y Fede, y nietos en este triste momento, y elevan una oración para que su alma descanse en paz.

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ADRIANA MARTHA MACIEL

Q.E.P.D.

Falleció el 19/10/2026. Su consuegra Carmen Itati Collante de Benítez e hijos participan su fallecimiento con mucha tristeza. Abrazan con el corazón a toda la familia, especialmente a su marido Eduardo, hijos Juan, Federico y Santiago, y nietos, elevando una oración en su dulce memoria.

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ADRIANA MARTHA MACIEL

Q.E.P.D.

Falleció el 19/10/2026. Las amigas y compañeras del gimnasio participan con profundo dolor su fallecimiento, elevando una oración por su eterno descanso, acompañando a sus familiares en este triste momento. c/182