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DRA. MARÍA CAROLINA SÁNCHEZ TRAININI

Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/2026. El Juzgado Civil, Comercial y Laboral N.º 2 de Curuzú Cuatiá expresa su profundo pesar por el fallecimiento de la Dra. María Carolina Sánchez Trainini, quien supo desempeñarse como Secretaria de este Tribunal. Ante tan irreparable pérdida, acompaña a sus familiares, seres queridos y allegados, haciendo llegar sus más sinceras condolencias y expresiones de solidaridad en este doloroso momento.

Dra. MARÍA CAROLINA SANCHEZ TRAININI

Q.E.P.D.

Falleció el 22/10/26. El Sr. Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Corrientes, Dr. Guillermo Horacio Semhan, los Sres. Ministros, Dr. Luis Eduardo Rey Vázquez, Dr. Alejandro Alberto Chaín, Dr. Fernando Augusto Niz, Dr. Eduardo Gilberto Panseri y el Sr. Fiscal General Dr. César Pedro Sotelo, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Secretaria del Juzgado Civil, Comercial, Familia, Laboral, Niñez y Adolescencia y de Paz de la ciudad de Santa Lucía, elevando una oración a Dios por su eterno descanso. c/183