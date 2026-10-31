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FLORENTÍN ALBERTO EDUARDO

Q.E.P.D.

Falleció el 30/10/2026. Directivos y Personal de JUFEC S.A, participan con profundo pesar del fallecimiento del Padre de nuestra colaboradora Cinthia Florentín. Acompañándola en este momento y elevando una oración por su eterno descanso.

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FLORENTÍN ALBERTO EDUARDO

Q.E.P.D.

Falleció el 30/10/2026. Acompañan a Cinthia en este doloroso momento sus amigas Vero, Ceci PDL, Ceci M., Cori, Ale, Debo, María, Erika y Flor, por el fallecimiento de su padre. Elevando una oración por su eterno descanso y pronta resignación cristiana.