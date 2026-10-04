LUIS OSVALDO COCHIA BREARD

Q.E.P.D.

Falleció el 04/10/2026 en Corrientes. El Sr. Fiscal General del Poder Judicial, Dr. César Pedro Sotelo y personal de la Fiscalía General participan con hondo pesar el fallecimiento del exjuez de Instrucción N° 3 de Corrientes, y elevan una oración por el eterno descanso de su alma.

LUIS OSVALDO COCHIA BREARD

Q.E.P.D.

Falleció el 04/10/2026 en Corrientes. El Dr. César Pedro Sotelo participa con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo y colega, a quien lo unió durante toda su carrera el anhelo de una mejor justicia para los correntinos, que honró la judicatura y deja un legado de referencia como un hombre probo e íntegro.