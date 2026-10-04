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VIOLETA GLADYS RICOTTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/10/2026. El Sr. Carlos Romero Feris y Sra., participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

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VIOLETA GLADYS RICOTTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/10/2026. La Prof. Graciela Olivares, directora de Radio San Cayetano 102.5 la radio del Arzobispado de Corrientes junto a todos quienes la componen participa con pesar la pascua de la señora madre de la Srta. Mabel Cuenca Ricotti, conductora y miembro del equipo de gestión, rogando cristiano consuelo para ella y su familia.

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VIOLETA GLADYS RICOTTI

Q.E.P.D.

Falleció el 02/10/2026. Elena Monzon y su hijo Víctor participan con pesar el fallecimiento de la Sra. madre de Mabelita. Rogando resignación cristiana y elevando una oración por su eterno descanso.