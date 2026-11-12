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RAMON AMARANTO ROMERO



Q.E.P.D.



Falleció el 10/11/2026 en San Cosme. La Sra. Interventora del Centro de Jubilados y Pensionados de la Provincia de Corrientes Cra. Julia Isabel Fernández, y el personal de la casa, participa con hondo pesar el fallecimiento de quien fuera colaborador de la Entidad en la Delegación de San Cosme. Acompañamos a familiares y amigos en este triste y doloroso momento. Se ruega elevar al Altísimo una oración a su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin. c/249



